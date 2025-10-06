PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 68-Jähriger schubst eine unbekannte Frau

Kassel (ots)

Ein 68-Jähriger soll am heuten Montag (6.10./07:45 Uhr) eine unbekannte Frau im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe geschubst haben.

Zuvor wurde der Mann dabei beobachtet, dass er einen Kaffee und Kekse in einer Bäckerei entwendet. Als Zeugen ihn ansprachen, wurde der 68-jährige Deutsche verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf schubste er eine unbekannte weibliche Person.

Des Weiteren beleidigte er zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn AG, die sich ebenfalls vor Ort befanden.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel traf alle Beteiligten Personen in der Bäckerei an.

Lediglich die Frau, die durch den 68-Jährigen geschubst wurde, befand sich nicht mehr vor Ort.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung eingeleitet.

Die betroffene weibliche Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:30

    BPOL-KS: Dienstfahrzeug der Bundespolizei beklebt

    Fulda (ots) - Am vergangenen Donnerstag (2.Oktober) stellten Beamte des Bundespolizeireviers Fulda fest, dass unbekannte Personen ein Fahrzeug der Bundespolizei beschädigt hatten. Der oder die unbekannten Täter hatten Aufkleber an der Beifahrertür angebracht. Wann genau sich die Tat ereignete ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 14:37

    BPOL-KS: Wechselseitige Körperverletzung am Bahnhof Fulda - Zeugen gesucht

    Fulda (ots) - Ein unbekannter Täter attackierte am Dienstag, den 30. September 2025 um 20:57 Uhr nach verbalen Streitigkeiten mehrere Heranwachsende im Bahnhof Fulda im Treppenaufgang zu den Gleisen 8 und 9. Diese wehrten sich und es kam nach einem kurzen Gerangel zu einem Schlagabtausch. Das Geschehen verlagerte sich anschließend in den Bereich der Abschnitte E und ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:58

    BPOL-KS: Körperliche Auseinandersetzung im Cantuszug - Bundespolizei sucht Zeugen!

    Kassel (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.9.) kam es gegen 16:13 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Cantuszug RB 83 (Zugnummer: 24023) auf der Fahrt von Göttingen in Richtung Kassel. Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich während der Zugfahrt zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen einer 48-jährigen Frau und einem 74-jährigen Mann. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren