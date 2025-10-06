Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 68-Jähriger schubst eine unbekannte Frau

Kassel (ots)

Ein 68-Jähriger soll am heuten Montag (6.10./07:45 Uhr) eine unbekannte Frau im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe geschubst haben.

Zuvor wurde der Mann dabei beobachtet, dass er einen Kaffee und Kekse in einer Bäckerei entwendet. Als Zeugen ihn ansprachen, wurde der 68-jährige Deutsche verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf schubste er eine unbekannte weibliche Person.

Des Weiteren beleidigte er zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn AG, die sich ebenfalls vor Ort befanden.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel traf alle Beteiligten Personen in der Bäckerei an.

Lediglich die Frau, die durch den 68-Jährigen geschubst wurde, befand sich nicht mehr vor Ort.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung eingeleitet.

Die betroffene weibliche Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell