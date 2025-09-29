PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperliche Auseinandersetzung im Cantuszug - Bundespolizei sucht Zeugen!

Kassel (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.9.) kam es gegen 16:13 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Cantuszug RB 83 (Zugnummer: 24023) auf der Fahrt von Göttingen in Richtung Kassel. Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich während der Zugfahrt zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen einer 48-jährigen Frau und einem 74-jährigen Mann. Streitpunkt war die Abstellung des Fahrrads der Frau. Beim Ausstieg am Kasseler Hauptbahnhof auf Gleis 11 um 16:13 Uhr kam es zu einem erneuten Streit zwischen den beiden Beteiligten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 74-Jährige den Finger der 48-Jährigen verbogen haben. Daraufhin soll die Frau dem Mann mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben. Aufgrund der erlittenen Schmerzen wurde für die 48-jährige Frau ein Rettungswagen verständigt. Der 74-Jährige verzichtete auf eine ärztliche Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beteiligte vor Ort entlassen

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat der Ermittlungen aufgenommen und bittet Reisende, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

