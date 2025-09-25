PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zug mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht!

Marburg (ots)

Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der Bundespolizeiinspek-tion Kassel am Dienstagabend (23.9. / 18:52 Uhr) aufgenommen. Im Bahnhof Marburg auf Gleis 50 besprühten unbekannte Personen eine Regionalbahn auf einer Fläche von ca. 15 qm. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1200 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
