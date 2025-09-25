Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zug mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht!

Marburg (ots)

Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der Bundespolizeiinspek-tion Kassel am Dienstagabend (23.9. / 18:52 Uhr) aufgenommen. Im Bahnhof Marburg auf Gleis 50 besprühten unbekannte Personen eine Regionalbahn auf einer Fläche von ca. 15 qm. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1200 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell