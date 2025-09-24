Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Skaterin beleidigt mehrere Bahnmitarbeiter

Marburg (ots)

Eine 29-jährige Skaterin soll am gestrigen Dienstag(23.9./20:05 Uhr) mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG im Bahnhof Marburg beleidigt und geschubst haben.

Die Frau fuhr auf Inlinern, laut singend durch die Bahnhofshalle und bettelte die Reisenden um Geld an.

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG sprach sie auf ihr Verhalten an und verwies sie des Bahnhofs. Die 29-jährige Deutsche reagierte auf den Verweis mit Beleidigungen und aggressiven Gesten. Ein zufällig hinzugekommener Kollege der Bahnmitarbeiterin wollte diese unterstützen, auch er wurde beleidigt, zudem versuchte die Skaterin ihn mehrfach zu schlagen.

Im weiteren Verlauf soll es zu einem Gerangel kommen sein, in dessen Folge die 29-Jährige stürzte und dabei das Hemd des Bahnmitarbeiters zerriss.

Die Skaterin stand nach dem Sturz auf und fuhr aus dem Bahnhof Richtung Innenstadt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

