Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurzerhand abgeschlagen

Weimar (ots)

Bei so manchen ist die Zündschnur recht kurz. Schon eine vermeintliche Kleinigkeit reicht aus, um eine Kurzschlussreaktion herbeizuführen. So geschehen am gestrigen Morgen in der Asbachstraße. Ein 53-jähriger VW-Fahrer geriet mit einem 40-Jährigen Passanten in Streit, da diesem der seitliche Abstand zu einem unbeteiligten Fahrzeug nicht gefiel. Nachdem sich der 40-Jährige in Rage geredet hatte, gingen ihm augenscheinlich die Argumente aus. Kurzerhand schlug er gegen den Seitenspiegel des VW, welcher daraufhin abfiel. Im Anschluss entfernte sich der Mann vom Tatort. Die alarmierten Beamten konnten den 40-Jährigen im Nahbereich feststellen. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

