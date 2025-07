LPI-SLF: Verfolgungsjagd mit der Polizei

Sonneberg (ots) - In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kam es in den Stadtteilen Wolkenrasen und Oberlind zu mehreren Beschädigungen an abgeparkten Fahrzeugen. Der Tatort erstreckt sich über die Friedrich-Ludwig-Jahn- über die Oberlinder- bis zur Ackerstraße in Sonneberg. Hierbei sind vormals die Außenspiegel von dem/die Täter mutmaßlich abgetreten worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Die ...

