Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsgeschehen LKr Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend begegnete den Beamten in Föritz ein SIMSON-Fahrer, welcher kein Kennzeichen angebracht hatte und so die Aufmerksamkeit der Beamten gewann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein größerer Zylinder verbaut war. Allerdings war der 17-jährige Mopedfahrer nicht im Besitz der dazu passenden Fahrerlaubnis. Durch den nicht eingetragenen Umbau und der erhofften Leistungssteigerung war zudem die Betriebserlaubnis erloschen. Gegen dem Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Abgabenordnung ermittelt. In Schalkau wurde am Samstagnachmittag ein 38-jähriger FIAT-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab bei ihm 0,80 Promille. Ihn erwartet ein Bußgeld und Fahrverbot. Spitzenreiter ist ein 27-Jähriger aus dem Raum Lichtenfels. Zeugen der Kirchweih in Heubisch beobachteten den sichtbar Betrunkenen, wie er vom Veranstaltungsgelände fortfuhr und verständigten die Beamten. Diese stellten den Mann wenig später neben seinem Pkw an der B4 fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Mann zur Blutentnahme nach Sonneberg verbracht.

