Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

Willroth (ots)

In dem Zeitraum vom 18.07.2025, 14:00 Uhr - 19.07.2025, 09:00 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale in Willroth zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln der Haupteingangstüre und Aufbrechen des Türschlossen in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Es blieb letztendlich bei dem Versuch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

