Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Dienstfahrzeug der Bundespolizei beklebt

Fulda (ots)

Am vergangenen Donnerstag (2.Oktober) stellten Beamte des Bundespolizeireviers Fulda fest, dass unbekannte Personen ein Fahrzeug der Bundespolizei beschädigt hatten.

Der oder die unbekannten Täter hatten Aufkleber an der Beifahrertür angebracht. Wann genau sich die Tat ereignete ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.:0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

