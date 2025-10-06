Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Dienstfahrzeug der Bundespolizei beklebt
Fulda (ots)
Am vergangenen Donnerstag (2.Oktober) stellten Beamte des Bundespolizeireviers Fulda fest, dass unbekannte Personen ein Fahrzeug der Bundespolizei beschädigt hatten.
Der oder die unbekannten Täter hatten Aufkleber an der Beifahrertür angebracht. Wann genau sich die Tat ereignete ist Gegenstand der Ermittlungen.
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.:0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.
