Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Handtasche entwendet - Zeugen gesucht
Neuenhaus (ots)
Am Freitag den 17.10.2025 kam es gegen 12:15 Uhr zum Diebstahl einer Handtasche am Supermarkt in der Veldhausener Straße in Neuenhaus. Unbekannte Täter entwendeten hier die Handtasche aus einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenhaus unter der 05941 989850 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell