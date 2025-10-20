POL-EL: Neuenhaus - Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (20.10.2025) in einen Supermarkt an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf eingebrochen. Gegen 00:09 Uhr löste die Alarmanlage des Marktes aus. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Beamten war niemand mehr im Gebäude. Nach bisherigen ...

