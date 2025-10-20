Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Esterwegen
B401 - 16-Jähriger bei Unfall mit Kleinkraftrad schwer verletzt
Esterwegen (ots)
Am Sonntagabend (19.10.2025) ist ein 16-jähriger Fahrer mit seinem Kleinkraftrad (Roller) auf der B 401 bei Esterwegen schwer verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche gegen 21:30 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der B401 aus Richtung Oldenburg in Fahrtrichtung Bockhorst unterwegs. In einer Rechtskurve kam er bei Dunkelheit und unzureichender Beleuchtung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kleinkraftrad entstand Totalschaden.
