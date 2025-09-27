Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Schlägerei am Bahnhofsplatz

Wegen noch nicht genau verifizierten Meinungsverschiedenheiten kommt es zwischen mehreren Heranwachsenden am Samstag gegen 01.55 Uhr am Bahnhofsplatz in Ravensburg zu einer Schlägerei. Hierbei schlagen ca. 7-10 männliche Personen im Wechsel auf einen 31-jährigen Mann ein. Dieser wird leicht verletzt und muss örtlich behandelt werden. Noch bevor die Polizei eintrifft entfernen ich die Beteiligten von der Tatörtlichkeit. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Schlägerei geben können. Diese werde gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung an Videoanlage

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe haben zwei bislang unbekannte Täter, jeweils mit aufgesetzter Kapuze und mit Kapuzenpullover bekleidet, an einem mobilen Kameraturm am Bahnhofsplatz angerichtet. Sie versuchten durch Treten gegen die Masten diesen umzuwerfen. Im Rahmen der Tatausführung trat der dunkel gekleidete Täter gegen den Turm, während der hell gekleidete Täter am Gehäuse des Turmes rüttelte. Ein umwerfen gelang jedoch nicht. Die Polizei in Ravensburg sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werde gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 zu melden.

Wangen

Auffahrunfall fordert eine leicht verletzte Person

Am Freitag gegen 14.13 Uhr musste ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Autobahn 96 bei Wangen in Fahrtrichtung Memmingen verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 32-jähriger VW-Fahrer merkte dies zu spät und fuhr dem Peugeot hinten auf. Ein dem VW folgender Mercedes-Benz-Fahrer nahm den Unfall ebenfalls nicht wahr und knallte in beide Fahrzeuge, die sich anschließend ineinander verkeilten. Eine 54-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers verletzte sich hierbei leicht und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 14.000.- Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und dem Abschleppen der Fahrzeuge bildete sich ein längerer Stau, welcher sich erst gegen 17.30 Uhr gänzlich auflöste.

Bad Waldsee / Reute

Mercedes schleudert in Gegenverkehr

Am Freitag gegen 19.15 Uhr befährt eine 18-jähriger Daimler-Benz-Fahrer die Elisabeth-Achler-Straße von Bad Waldsee kommend in Richtung Ortskern von Reute. Am Orteingang überfährt er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel. Aufgrund dessen schleuderte er in der Folge in den Gegenverkehr. Eine 26-jährige VW-Fahrerin, welche entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen. Am Pkw des Unfallverursachers, bei dem drei Reifen abgerissen wurden, entstand ein Totalschaden in Höhe von 6000.- Euro. Wie hoch der Schaden am VW konnte die Polizei bis dato noch nicht einschätzen. Der Unfallverursacher musste zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Über den Verletzungsgrad ist ebenfalls noch nichts bekannt.

