Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fehlerhaft gemischte Reinigungsmittel führen zu Großeinsatz an Rettungskräften

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Fehlerhaft zusammengemischte Reinigungsmittel hatten am Freitagnachmittag gegen 13.15 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften in einem Molkereibetrieb in Siggenweiler zur Folge. Ein Arbeiter hatte beim Reinigen der Behältnisse offenbar Reinigungsmittel auf Chlorbasis falsch zusammengemischt, woraufhin vier Mitarbeiter über Atemwegsreizungen und Schwindel klagten. Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften die Räumlichkeiten, führten entsprechende Messungen durch und lüfteten die Räumlichkeiten schließlich. Mit im Einsatz war der Umweltzug der Feuerwehr. Der Rettungsdienst, unter anderem war auch Rettungshubschrauber im Einsatz, kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Nach bisherigem Stand dürften die Betroffenen leichtere bis mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Eisenbacher Straße zwischen Siggenweiler und Obereisenbach zeitweise voll gesperrt werden. Die Fachabteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

