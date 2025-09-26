Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Über verlorene Holzladung gefahren - Reifen geplatzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West ereignet hat. Ein 18-jähriger VW-Lenker befuhr kurz vor 7.30 Uhr die Autobahn Richtung Lindau, als er über ein auf der Straße liegen gebliebenes Kantholz fuhr. Dabei platzte der linke Vorderreifen seines Wagens, zudem wurde die Felge des Pkw beschädigt. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Holz sowie mehrere Antirutschmatten während seiner Fahrt verloren. Beamte der Verkehrspolizei beseitigten die verlorene Ladung von der Fahrbahn.

Weingarten

11-Jähriger auf E-Scooter unterwegs

Ohne das erforderliche Mindestalter war ein 11-Jähriger am Donnerstagmorgen auf einem Fahrradstreifen im Bereich des Schulzentrums mit einem E-Scooter unterwegs, als er von einer Streife der Verkehrspolizei angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Junge das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren für die Benutzung eines Elektrokleinstfahrzeugs noch nicht besaß und ihm der E-Scooter von seinem 18-jährigen Bruder überlassen wurde. Der 18-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und Punkten im Fahreignungsregister rechnen, da er die Fahrt seines Bruders auf dem Gefährt zugelassen hat.

Isny

Autofahrer mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Einen 26 Jahre alten BMW-Fahrer, der nur einen gefälschten Führerschein besitzt, hat eine Polizeistreife am Donnerstag kurz nach 1 Uhr auf der B 12 angehalten. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle händigte der 26-Jährige den Beamten seinen gefälschten Führerschein aus und versuchte sein Glück. Den Beamten fiel die Fälschung allerdings gleich auf. Auch ein weiteres von dem Mann an die Beamten ausgehändigtes Dokument über den Erhalt des Führerscheins war offenbar ebenso eine Fälschung. Die Polizisten stellten die gefälschten Dokumente sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 26-Jährige wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

