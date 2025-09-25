Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Neukirch

Auto prallt frontal in entgegenkommenden Stadtbus

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß eines Pkws mit einem Stadtbus am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Rotmooser Straße. Ein 26 Jahre alter Volvo-Lenker war zügig in Richtung L 233 unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve den entgegenkommenden Stadtbus erkannte. Er bremste seinen Wagen an der unübersichtlichen Stelle ab, rutschte aufgrund seiner mutmaßlich nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Bus. Der Unfallverursacher, der 60-jährige Stadtbusfahrer und die 12 Insassen im Schulalter kamen mit dem Schrecken davon.

Friedrichshafen

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Ravensburger Straße. Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der B 30 stadtauswärts unterwegs und erkannte offenbar nicht, dass der Verkehr vor dem Seewald-Kreisel ins Stocken geraten war. Er fuhr einem Toyota auf und schob diesen auf einen vorausfahrenden Citroen auf. Der Unfallverursacher und der 30 Jahre alte Fahrer des Toyota wurden zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Frickingen

Mann bei Verpuffung verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 27-Jähriger am frühen Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall zugezogen. Der Mann hatte einen vor wenigen Tagen selbst montierten Imbiss-Grill in Betrieb genommen, wobei es nach kurzer Zeit zu einer Verpuffung an dem gasbetriebenen Gerät kam. Bei dem Unglück stand der 27-Jährige offenbar in unmittelbarer Nähe des Grills, atmete das entzündete Gas ein und erlitt Verbrennungen in den Atemwegen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls dauern an.

Heiligenberg

Unfall fordert Sachschaden

Rund 18.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 201 zwischen Heiligenberg und Rickertsreute. Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer fuhr kurz vor 6 Uhr von der K 7755 nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Pfullendorf ein und wollte kurz darauf nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg einbiegen. Ein von Heiligenberg nahender 47 Jahre alter VW-Fahrer setzte zum Überholten des langsam auf der Landesstraße fahrenden Lkw an, woraufhin die Fahrzeuge beim Abbiegen seitlich Zusammenstießen. Ein hinter dem VW fahrender 29-Jähriger überfuhr das Trümmerfeld auf der Straße, wobei sein BMW nicht unerheblichen Schaden nahm. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Sipplingen

Zaun an Umspannwerk umgefahren - Unfallflucht

Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Süßenmühle in Richtung Nesselwang auf Höhe des Umspannwerks Sipplingen von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun des Betriebsgeländes geprallt. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell