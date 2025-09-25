Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fenster an Supermarkt beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro sind durch eine Sachbeschädigung an einem Fenster eines Supermarkts in der Hauptstraße in Laiz entstanden. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde die Scheibe auf noch unbekannte Weise offensichtlich mutwillig beschädigt und wies in der Folge mehrere Risse sowie Sprünge auf. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt Hinweise zu der Tat unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Elterntaxis bei Schulwegüberwachung gestoppt

Mehrere sogenannte "Eltern-Taxis" wurden am Mittwochvormittag in der Nollhofstraße im Bereich der Bertha-Benz-Schule von Polizisten gestoppt. Die Beamten hatten Schulwegüberwachungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Schulweg durchgeführt und dabei unter anderem Eltern angemahnt, die Verkehrszeichen missachteten, wonach die Durchfahrt nur für Linienverkehr zugelassen ist. Auch in den kommenden Wochen werden die Beamten weiter verstärkt entsprechende Kontrollen durchführen.

Mengen

Durchfahrtsverbot überwacht

Das derzeit geltende Durchfahrtverbot von Pkw im Edelbrunnenweg zwischen Ennetach und Scheer haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochvormittag überwacht. Über ein Dutzend Autofahrerinnen und Autofahrer wurden in der Folge mündlich oder mit einem Bußgeld verwarnt. Zahlreiche weitere Pkw-Fahrer wendeten ihre Wagen noch, als sie die Kontrolle bei offener Präsenz bemerkt hatten.

Hettingen

Geschwindigkeitsmessungen

Knapp ein Dutzend Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, nachdem die Pkw-Lenker am Mittwoch auf der K 8201 zwischen Sigmaringen und Inneringen zu flott unterwegs gewesen sind. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten die Verkehrsteilnehmer jeweils 20 km/h zu schnell gemessen und sie anschließend gestoppt. Erlaubt gewesen wären auf dem betreffenden Streckenabschnitt 100 km/h.

Gammertingen

Stromverteiler beschädigt - Unfallflucht

Ein beschädigter Stromverteilerkasten in der Straße "Am Pfarrgarten" musste am Dienstagvormittag von Servicemonteuren ausgetauscht werden, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den bisherigen offenkundig beim Rangieren erheblich beschädigt hat. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, dürfte der Unbekannte mit dem Stromverteilerkasten kollidiert sein und danach das Weite gesucht haben. Hinterlassen hat der Unfallverursacher einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell