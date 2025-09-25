PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bei Flucht vor Polizei erheblichen Sachschaden verursacht

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Auf seiner Flucht vor der Polizei hat ein 37-Jähriger am Donnerstagvormittag mit seinem Hyundai erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei war gegen 10.30 Uhr alarmiert worden, weil sich der 37-Jährige an seiner Wohnanschrift in der Altstadt offenbar in einem psychischen und eigengefährdenden Ausnahmezustand befunden haben soll. Als Beamte des Polizeipostens Isny mit dem Mann Kontakt aufnahmen, ergriff dieser die Flucht und setzte sich ans Steuer seines Wagens. Der 37-Jährige verletzte dabei eine Polizeibeamtin, die ihn stoppen wollte, leicht, gab mit seinem Fahrzeug Gas und fuhr mit offener Tür in Richtung Unterer Achstraße davon. Unter anderem touchierte er dabei auch einen Streifenwagen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Auf seiner Fahrt in Richtung Achener Weg prallte der 37-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge weiter gegen mehrere Fahrzeuge und gefährdete zumindest eine andere Autofahrerin erheblich. Anschließend fuhr der 37-Jährige auf das Betriebsgelände eines Reisemobilherstellers, wo er auf seiner Irrfahrt mehrere Zäune durchbrach. Ein couragierter Arbeiter einer angrenzenden Firma blockierte mit seinem Schaufellader die Ausfahrt vom Gelände, sodass der Flüchtende dieses nicht mehr verlassen konnte. Der 37-Jährige fuhr in der Folge gegen eine Gebäudewand auf dem Firmengelände, wo er schließlich von zwei Polizeistreifen eingekeilt wurde und seine Fahrt endete. Der Verkehrsdienst Kißlegg hat die weiteren Ermittlungen gegen den 37-Jährigen übernommen. Da dieser offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand, veranlassten die Ermittler eine Blutentnahme in einer Klinik. Zudem fanden die Beamten in der Tasche des Tatverdächtigen mehrere Gramm synthetischer Drogen, die sie sicherstellten. Der 37-Jährige wurde im Folgenden aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend genannt werden, dürfte sich aber aller Voraussicht nach auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Auf den 37-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Glücklicherweise wurden durch die Irrfahrt keine Personen schwerer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier und Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr in der Wangener Straße leicht verletzt worden. Ein 49-jähriger Nissan-Lenker wollte von einem Grundstück auf die Straße einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Renault-Lenker, der in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Die beiden ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Neukirch Auto prallt frontal in entgegenkommenden Stadtbus Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß eines Pkws mit einem Stadtbus am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Rotmooser Straße. Ein 26 Jahre alter Volvo-Lenker war zügig in Richtung L 233 unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve den entgegenkommenden Stadtbus erkannte. Er bremste seinen Wagen an der ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Fenster an Supermarkt beschädigt Sachschaden von mehreren hundert Euro sind durch eine Sachbeschädigung an einem Fenster eines Supermarkts in der Hauptstraße in Laiz entstanden. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde die Scheibe auf noch unbekannte Weise offensichtlich mutwillig beschädigt und wies in der Folge mehrere Risse sowie Sprünge auf. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren