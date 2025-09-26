PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ohne Gurt und Führerschein unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss ein Autofahrer rechnen, den Polizisten am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet gestoppt haben. Die Beamten waren auf den Autofahrer aufmerksam geworden, als dieser ohne angelegten Sicherheitsgurt und mit einem Mobiltelefon in der Hand hinterm Steuer saß. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste die Schlüssel seines Wagens an die Polizisten übergeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Hagnau am Bodensee

Social-Media-Account gesperrt - Mann überweist Geld an angebliche Administratoren

Ein junger Mann ist Anfang der Woche auf Betrüger hereingefallen. Über eine Social-Media-Plattform wurde ihm mitgeteilt, dass sein Account gesperrt wurde. Er folgte einem übersandten Link zu einem angeblichen System-Administrator, der eine dauerhafte Sperrung verhindern könne. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, den Mann von der Geschichte zu überzeugen und ihn dazu zu bewegen, mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Eine Aufhebung der Sperre erreichte er mit der Zahlung - wenig überraschend - nicht.

Überlingen

Falschem Broker vertraut

Einem Investment-Betrüger ist eine Seniorin aus dem Raum Überlingen aufgesessen. Der angebliche Broker bot ihr vergangene Woche Unterstützung bei der Geldanlage an und brachte die Frau durch geschickte Gesprächsführung dazu, in mehreren Tranchen einen sechsstelligen Euro-Betrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Bei einem Gespräch mit ihrer Bank kamen Zweifel an der Seriosität des angeblichen Invests auf und der Betrug flog auf. Nun ermittelt die Polizei Überlingen in dieser Sache. Informationen rund um das Thema Kredit- und Anlagebetrug finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/ .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

