Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Haren (ots)

Am frühen Montagmorgen (20.10.2025) ist es in der Hauptstraße in Haren zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 06:00 Uhr in einem Büroraum im Erdgeschoss aus. In dem Gebäude befinden sich neben einem Versicherungsbüro auch eine Wohnung und ein Getränkemarkt.

Das Feuer griff von dem mutmaßlichen Entstehungsraum auf die Zwischendecke und den darüberliegenden Wohnbereich über. Auch der angrenzende Getränkemarkt wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohnerin des Hauses, eine 67-jährige Frau, konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Haren und Rütenbrock waren mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

