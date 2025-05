Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim: Einbruch in Sporthalle, Polizei erbittet Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

March -Buchheim - Am frühen Montagmorgen den 05.05.2025 stellte der Hausmeister der Sporthalle in der Sportplatzstraße fest, dass ein Fenster eingetreten war. Durch dieses gelangten der oder die Täter über das Wochenende in das Gebäude. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der Sachschaden begrenzt sich auf die Fensterscheibe. Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten March unter Tel.: 07665/934293

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell