POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Exhibitionistischer Handlung

Meppen (ots)

Am Sonntagabend (19. Oktober 2025) wurde eine junge Frau in Meppen von einem bislang unbekannten Radfahrer belästigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 18:55 Uhr auf der Landwehrstraße, als sich ein anderer Radfahrer dicht neben sie setzte und sie ansprach. Während des Gesprächs beging der Unbekannte eine exhibitionistische Handlung. Das Opfer reagierte entschlossen, beendete das Gespräch und entfernte sich vom Tatort. Der Täter soll

- etwa 1,60 Meter groß,

- sehr jung (vermutlich jugendlich),

- mit blond-braunem, bis zu den Ohren reichendem Haar gewesen sein. Er trug eine dunkel karierte Jacke, eine blaue Hose, helle Sneaker und hatte an der rechten Hand einen Verband oder Gips. Unterwegs war er mit einem orangefarbenen Mountainbike.

Die Polizei Meppen bittet um Hinweise unter Telefon 05931 / 9490.

