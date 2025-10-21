Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Montagvormittag (20. Oktober 2025) ist es in Lingen zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr in der Bögenstraße gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss eines Mehrparteinhauses verschafft.

Die Täter entwendeten Schmuck, Parfum, Bargeld sowie Reisepässe.

Die Polizei Lingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bögenstraße beobachtet haben, sich unter Telefon 0591 / 870 zu melden.

