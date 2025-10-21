PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Montagvormittag (20. Oktober 2025) ist es in Lingen zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr in der Bögenstraße gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss eines Mehrparteinhauses verschafft.

Die Täter entwendeten Schmuck, Parfum, Bargeld sowie Reisepässe.

Die Polizei Lingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bögenstraße beobachtet haben, sich unter Telefon 0591 / 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 10:05

    POL-EL: Meppen - Unbekannte Person versucht in Fahrzeug einzudringen - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Montagabend (20. Oktober 2025) kam es in Meppen zu einem Vorfall, bei dem eine bislang unbekannte Person versucht haben soll, in ein geparktes Fahrzeug einzudringen. Gegen 21:20 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass sich an der Schwefinger Straße eine unbekannte Person an ihrem Transporter zu schaffen gemacht habe. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:54

    POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Exhibitionistischer Handlung

    Meppen (ots) - Am Sonntagabend (19. Oktober 2025) wurde eine junge Frau in Meppen von einem bislang unbekannten Radfahrer belästigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 18:55 Uhr auf der Landwehrstraße, als sich ein anderer Radfahrer dicht neben sie setzte und sie ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:24

    POL-EL: Haren - Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

    Haren (ots) - Am frühen Montagmorgen (20.10.2025) ist es in der Hauptstraße in Haren zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 06:00 Uhr in einem Büroraum im Erdgeschoss aus. In dem Gebäude befinden sich neben einem Versicherungsbüro auch eine Wohnung und ein Getränkemarkt. Das Feuer griff von dem mutmaßlichen Entstehungsraum auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren