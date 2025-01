Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Beschuldigter zu Messerangriff in Lingen ermittelt

Lingen (ots)

Wie bereits in einer Pressemittelung vom 01.01.2025 mitgeteilt wurde kam es am Silvestermorgen um ca. 00:15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Innenstadt (Bereich Marktplatz) in Lingen. Dabei wurde ein 19-jähriger leicht und ein zur Hilfe eilender 15-jähriger schwer durch ein Messer verletzt.

Am gestrigen Tag konnte durch umfangreiche Ermittlungen ein 27-jähriger Beschuldigter namentlich ermittelt werden. Noch am gestrigen Tag wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Es wurden diverse Beweismittel in der Wohnung des Beschuldigten beschlagnahmt.

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde mangels Haftgründe kein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt.

Der schwer verletzte 15-jähriger wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch in den folgenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen und ist gesundheitlich auf dem Weg der Besserung.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern jedoch noch weiterhin an./eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell