Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Lingen (ots)

Am späten Montagabend (20. Oktober 2025) wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße in Lingen verletzt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-jährige Radfahrer gegen 23:15 Uhr die Haselünner Straße stadtauswärts, als er nach ersten Aussagen von einem Auto abgedrängt wurde. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der mutmaßlich unfallbeteiligte Pkw entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Lingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall oder ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Bereich beobachtet haben, sich unter Telefon 0591 / 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

