POL-HF: Diebstahl aus Pkw - Unbekannte entwenden Geldbörse
Vlotho (ots)
(hd) Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (24.09.2025) auf Donnerstag (25.09.2025) öffneten bislang unbekannte Täter einen unverschlossen an der Aubignysraße in Vlotho abgestellten Pkw. Anschließend durchsuchten sie den VW Tiguan nach Wertgegenständen. In der Mittelkonsole entdeckten sie eine Geldbörse. Diese wurde mitsamt des darin befindlichen Bargeldes entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221 / 888-0 zu melden. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in abgestellten Kraftfahrzeugen zurückzulassen. Weiterhin sollten die vorhandenen technischen Sicherungseinrichtungen stets genutzt werden.
