Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrollen - Polizei Herford kontrolliert Abbiegeverhalten

Kreis Herford (ots)

(jd) Am Mittwoch (24.09) führte der Verkehrsdienst der Polizei Herford in Zusammenarbeit mit den Kräften der Kradgruppe schwerpunktmäßige Kontrollen zum Abbiegeverhalten durch. Hierbei nahmen die Beamten den ganzen Tag im gesamten Kreisgebiet die Verkehrsteilnehmer, insbesondere LKW in den Blick. Es wurden Kreuzungen, Einmündungen und Kreisverkehre überwacht, die als besonders gefahrenträchtig gelten, da sie über Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer verfügen. Es wurden zehn Bußgelder aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen verhängt, fünf weitere Abbiegeverstöße festgestellt und zudem zwei Führerscheindelikte sowie drei Verstöße aufgrund unerlaubter Handynutzung. Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet müssen sich auch weiterhin auf darauf einstellen, dass schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen unangekündigt stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

