PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannter entwendet Pedelec

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 61-jähriger Mann aus Hiddenhausen stellte sein Pedelec gestern (23.09.), um 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Löhner Straße ab. Er sicherte das Rad mittels eines Zahlenschlosses. Nachdem er eine halbe Stunde später zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pedelec nicht mehr vor Ort war. Nach einer ersten Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras des Geschäfts ging ein etwa 50 bis 55 Jahre alter Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover, eine grüne Weste sowie eine schwarze Cappy trug, das Schloss gewaltsam an und fuhr dann mit dem roten Pedelec der Marke Pegasus in unbekannte Richtung davon. Das Pedelec hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten oder zum Verbleib des Pedelecs machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:29

    POL-HF: Garagenfenster eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

    Kirchlengern (ots) - (jd) Der Mitarbeiter einer Motorsportanlage stellte am Dienstag (23.09.) Beschädigungen an zwei Garagentoren fest. Als der Mann gegen 10.00 Uhr das Gelände am Wallücker Bahndamm betrat, bemerkte er, dass die Fensterscheiben der beiden Garagen eingeschlagen waren. In den Garagen lagern diverse Fahrzeuge sowie Werkzeuge. Nach einer ersten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:39

    POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte brechen Wandtresor auf

    Herford (ots) - (jd) Die Abwesenheit der Eigentümerin nutzten bisher Unbekannte, um in eine Wohnung an der Rostocker Straße einzubrechen. Als die Frau am Montagabend (22.09.), gegen 22.50 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Wandtresor offenstand. Dieser befindet sich im Wohnzimmer der Frau. Daraus entwendeten der oder die Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:37

    POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

    Bünde (ots) - (jd) Am Montag (22.09.) ereignete sich um 13.45 Uhr an der Weseler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Bünder fuhr mit seinem Toyota aus der Einmündung eines Parkplatzes und beabsichtigte, nach rechts in Fahrtrichtung Herforder Straße zu fahren. Zeitgleich befand sich ein 74-jähriger Bünder auf dem Radweg neben der Weseler Straße. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren