Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannter entwendet Pedelec

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 61-jähriger Mann aus Hiddenhausen stellte sein Pedelec gestern (23.09.), um 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Löhner Straße ab. Er sicherte das Rad mittels eines Zahlenschlosses. Nachdem er eine halbe Stunde später zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pedelec nicht mehr vor Ort war. Nach einer ersten Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras des Geschäfts ging ein etwa 50 bis 55 Jahre alter Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover, eine grüne Weste sowie eine schwarze Cappy trug, das Schloss gewaltsam an und fuhr dann mit dem roten Pedelec der Marke Pegasus in unbekannte Richtung davon. Das Pedelec hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten oder zum Verbleib des Pedelecs machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell