Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Garagenfenster eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Motorsportanlage stellte am Dienstag (23.09.) Beschädigungen an zwei Garagentoren fest. Als der Mann gegen 10.00 Uhr das Gelände am Wallücker Bahndamm betrat, bemerkte er, dass die Fensterscheiben der beiden Garagen eingeschlagen waren. In den Garagen lagern diverse Fahrzeuge sowie Werkzeuge. Nach einer ersten Durchsicht gelang es dem oder den unbekannten Tätern nicht, Diebesgut an sich zu nehmen. Der Sachschaden an den Garagen liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

