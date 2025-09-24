Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte Täter gehen Baustelle an - Kupferrohre entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Von einer Baustelle entwendeten bisher Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmittag (23.09.) mehrere Baustellenteile. Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte gestern, gegen 12.00 Uhr, dass rund 400 Meter Kupferrohre aus dem Materiallager der Baustelle an der Meyrastraße entwendet wurden. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Wie es den Unbekannten gelang, die Rohre unbemerkt aus dem Lager des Rohbaus zu transportieren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

