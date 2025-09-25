PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Verkaufsstand ein - Getränkekisten entwendet

Herford (ots)

(jd) Auf dem Gelände eines Sportvereins am Dannewitzplatz gingen bisher unbekannte Tatverdächtige zwischen Montagabend und Mittwoch (24.09.), 15.00 Uhr einen Verkaufsstand an. Sie gingen gewaltsam das Schloss eines Fensters an der Seitenwand des Verkaufsstands an und brachen das Fenster so aus der Verankerung. Dann betraten sie offensichtlich durch dieses Fenster den Verkaufsstand und entwendeten aus dem Inneren diverse Getränkekisten, die insgesamt einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

