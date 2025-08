LPI-SHL: Drogenfahrt

Bad Salzungen (ots) - Am 02.08.2025 um 7:50 Uhr meldete der Geschädigte den Diebstahl seines Mopeds S 51 aus einem Schuppen in Bad Salzungen in der Honigbach. Durch umfangreiche Ermittlungen der Beamten während der Anzeigenaufnahme, konnte der Täter ermittelt werden. Dieser wurde im Anschluss aufgesucht und das entwendete Moped konnte in einer Garage festgestellt ...

