Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach dem Abbiegen weggerutscht

Dermbach (ots)

Donnerstagnachmittag bog ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Andenhausen kommend nach links auf die B285 in Richtung Dermbach ab. Beim Beschleunigen rutschte das Motorrad auf der regennassen Fahrbahn weg. Der Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Krad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

