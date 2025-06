Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

In den Abendstunden des 12. Juni 2025 stellte die Bundespolizei bei der Einreise aus Malaga / Spanien am Airport Weeze einen 28-jährigen Deutschen fest. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er von der Staatsanwaltschaft Essen mit einem Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hat ihn im Jahr 2021 rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro wegen Betruges verurteilt. Nach Abzug einer Tilgung muss der Gesuchte noch eine Restgeldstrafe und Kosten in Höhe von 951 Euro bezahlen. Der Verurteilte hat den Geldbetrag bezahlt und konnte somit die Ersatzfreiheitsstrafe von 43 Tagen abwenden.

