Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzkontrollen auf der A 3 - Bundespolizei nimmt 62-jährigen Mann mit einem Auslieferungshaftbefehl fest

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagmorgen, 12. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei einen 62-jährigen Niederländer bei der Einreise aus den Niederlanden in der Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Knauheide. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass ihn die türkischen Behörden mit einem Auslieferungshaftbefehl suchen. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Kleve gebracht. Über die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ist eine Festhalteanordnung erwirkt worden. Der Verhaftete wurde am 13. Juni der Wachtmeisterei Kleve zwecks Vorführung beim Haftrichter vom Amtsgericht Kleve übergeben.

