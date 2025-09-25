Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Mercedes stößt mit Kia zusammen

Bünde (ots)

(jd) Auf der Marktstraße ereignete sich gestern (24.09.), um 21.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Kia zunächst in einen Kreisverkehr ein und verließ diesen an der Marktstraße in Richtung Hindenburgstraße. Er beabsichtigte dann im weiteren Verlauf, nach links in die Fünfhausenstraße abzubiegen. Aus dieser Straße kam ihm ein Mercedes entgegen, der die Fahrspur des Kia-Fahrers schnitt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Verkehrsteilnehmer hielten ihre Fahrzeuge zunächst an, dann fuhr der Mercedes jedoch in Richtung Hindenburgstraße davon. Wenig später wendete der unbekannte Fahrer jedoch sein Auto, passierte erneut die Unfallstelle und fuhr schließlich in Richtung Wittekindstraße davon. Der 20-Jährige verständigte die Polizei und teilte den Beamten das Kennzeichen des Mercedes mit. Ein Zeuge, der sich zum Unfallzeitpunkt an der Fünfhausenstraße befand, nannte ebenfalls Kennzeichen sowie eine Beschreibung des Fahrers und seines Beifahrers. Eine Ermittlung im Nahbereich verlief zunächst negativ, jedoch konnten die Beamten später das Fahrzeug an der Halteranschrift in Rödinghausen feststellen. Neben dem Fahrzeughalter trafen die Beamten hier auf einen 22-Jährigen, der den Mercedes gefahren haben soll. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford dauern an. Daher werden weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich.

