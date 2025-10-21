Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Zusammenstoß zwischen Traktor und Feuerwehrauto in Ringe - Fahrer leicht verletzt

Ringe (ots)

Am Montagvormittag (20. Oktober 2025) kam es gegen 10:14 Uhr an der Kreuzung Meppener Straße / Kanalstraße in Ringe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Feuerwehrfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Fahrer mit seinem Traktor die Meppener Straße in Richtung Neu Gnadenfeld. Zur selben Zeit war ein 26-jähriger Fahrer mit einem Feuerwehrfahrzeug auf der Kanalstraße in Richtung Emlichheim unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah der Traktorfahrer den von rechts kommenden Unimog, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 550.000 Euro geschätzt.

Für die Bergung des Feuerwehrfahrzeugs und die Reinigung der Fahrbahn musste die Kreuzung zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

