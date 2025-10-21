PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Krankentransportwagen

Werlte (ots)

Am Dienstagvormittag (21. Oktober 2025) kam es auf der Kreisstraße 137 zwischen Werlte und Lindern zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Krankentransportwagens war gegen 11:10 Uhr in Richtung Lindern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum zum Stehen kam.

Der Fahrer sowie seine beiden Fahrgäste, eine 81-jährige Frau und ein 92-jähriger Mann, wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 13:31

    POL-EL: Meppen - Spiegel an geparktem Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Dienstagvormittag (21. Oktober 2025) wurde auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Meppen ein geparkter schwarzer VW Polo beschädigt. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 11:30 Uhr festgestellt, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:17

    POL-EL: A31 / Wietmarschen - VW Touareg in Brand geraten

    A31 / Wietmarschen (ots) - Am Montagnachmittag (20. Oktober 2025) ist auf der A31 bei Wietmarschen ein Auto in Brand geraten. Ein 61-jähriger Fahrer war gegen 17:30 Uhr mit seinem VW Touareg in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aufgrund einer Panne die Autobahn an der Anschlussstelle Wietmarschen verließ und im Grünstreifen zum Stehen kam. Kurz darauf entwickelte sich Rauch aus dem Motorraum, ehe das Fahrzeug ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:10

    POL-EL: Lingen - Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

    Lingen (ots) - Am späten Montagabend (20. Oktober 2025) wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße in Lingen verletzt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-jährige Radfahrer gegen 23:15 Uhr die Haselünner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren