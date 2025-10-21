Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Krankentransportwagen

Werlte (ots)

Am Dienstagvormittag (21. Oktober 2025) kam es auf der Kreisstraße 137 zwischen Werlte und Lindern zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Krankentransportwagens war gegen 11:10 Uhr in Richtung Lindern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum zum Stehen kam.

Der Fahrer sowie seine beiden Fahrgäste, eine 81-jährige Frau und ein 92-jähriger Mann, wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

