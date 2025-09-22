POL-OE: Fußgängerin in Attendorn leicht verletzt
Attendorn (ots)
Am Freitagmorgen (19. September) kam es kurz vor 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straße "Breite Techt" in die "Vergessene Straße". Ein 56-jähriger Autofahrer hatte beim Rückwärtsfahren eine 89-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator touchiert. Die Seniorin kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.
