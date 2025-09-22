POL-OE: Fußgängerin in Attendorn leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Ein 43-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstag (20. September) bei einem Unfall auf der L737 bei Oedingen leicht verletzt. Der Mann war kurz nach 16 Uhr mit seinem Motorrad in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen. Er geriet in einen Böschungsbereich und fiel dort mit seinem Zweirad auf die Seite. Durch den Rettungsdienst wurde der 43-jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

