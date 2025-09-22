POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest
Lennestadt (ots)
Ein 41-jähriger Autofahrer fiel am Freitag (19. September) gegen 18:30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der "Hundemstraße" in Altenhundem auf. Weil er Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum aufwies, führten die Beamten vor Ort einen Drogenvortest durch. Dieser bestätigte den Verdacht der Polizisten. Sie brachten den Mann daraufhin zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.
