Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest

Lennestadt (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer fiel am Freitag (19. September) gegen 18:30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der "Hundemstraße" in Altenhundem auf. Weil er Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum aufwies, führten die Beamten vor Ort einen Drogenvortest durch. Dieser bestätigte den Verdacht der Polizisten. Sie brachten den Mann daraufhin zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

