Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31
Haren - Schwerer Verkehrsunfall auf der A31

A31 / Haren (ots)

Am Dienstagvormittag (21. Oktober 2025) kam es gegen 10:50 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines VW Caddy den Überholfahrstreifen der Autobahn. Als er beabsichtigte, auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein auf dem Seitenstreifen abgestelltes Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Lathen.

Der 42-Jährige wurde dabei schwer, aber nach aktuellem Stand nicht mehr lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein 52-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Fahrzeug befand, erlitt leichte Verletzungen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

