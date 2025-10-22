Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Rhede - 900 Liter Diesel aus Baumaschinen entwendet
Rhede (ots)
Bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang zu mehreren Baumaschinen auf einem Firmengelände an der Bellingwolder Straße. Dabei entwendeten sie etwa 900 Liter Diesel aus den Fahrzeugen und flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.
