PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Einen Zigarettenautomaten brachen noch unbekannte Täter am Donnerstag (09.10.2024) zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besprühten die Unbekannten mutmaßlich zunächst die Überwachungskamera, flexten dann den Zigarettenautomaten auf und entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln. Der Wert des Diebesgutes und die Sachschadenshöhe sind noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 15:16

    POL-LB: Magstadt: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer soll kontrolliert werden und stürzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025) gegen 14:50 Uhr kam es auf der Renninger Straße in Magstadt zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer Verletzungen erlitt. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen ein Tankstellengelände nahe Magstadt verlassen wollte, kreuzte ein E-Scooter-Lenker ihren Weg. Als dieser seine Fahrt über die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:48

    POL-LB: Ludwigsburg / Ditzingen: Trickdiebe unterwegs

    Ludwigsburg (ots) - Angebliche Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen traten in den letzten Tagen in Ludwigsburg und Ditzingen auf. Bereits am Dienstag (07.10.2025) gegen 13:00 Uhr klingelten zwei männliche Unbekannte bei einer Seniorin in der Straße "Beuzlen" und gaben vor, ihr Telefon überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte den Unbekannten daraufhin Eintritt in ihre Wohnung. Erst im Nachgang stellte sie ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:01

    POL-LB: Ehningen: Einbruch in Firmengebäude

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (08.10.2025) 17:00 Uhr und Donnerstag (09.10.2025) 06:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße Bernrain-Süd in Ehningen ein. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ehningen unter Tel. 07034 27045-0 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren