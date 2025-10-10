Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Einen Zigarettenautomaten brachen noch unbekannte Täter am Donnerstag (09.10.2024) zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besprühten die Unbekannten mutmaßlich zunächst die Überwachungskamera, flexten dann den Zigarettenautomaten auf und entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln. Der Wert des Diebesgutes und die Sachschadenshöhe sind noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

