Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer soll kontrolliert werden und stürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) gegen 14:50 Uhr kam es auf der Renninger Straße in Magstadt zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer Verletzungen erlitt. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen ein Tankstellengelände nahe Magstadt verlassen wollte, kreuzte ein E-Scooter-Lenker ihren Weg. Als dieser seine Fahrt über die Renninger Straße in Fahrtrichtung Magstadt fortsetzte, stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem bemerkten die Polizeibeamten bei einer Hinterherfahrt, dass der E-Scooter die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge dieser Bauart erheblich überschritt. Dem Fahrer signalisierten die Beamten, die mit einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs waren, hierauf durch Einschalten des Blaulichts und des Martinshorns, dass er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der 13-jährige Fahrer sah sich nun nach hinten um, worauf er nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen den Randstein stieß und stürzte. Er musste anschließend verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der E-Scooter wurde sichergestellt und einer technischen Prüfung unterzogen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen dürfte er, statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, eine Geschwindigkeit von etwa dem Doppelten erreichen. Darüber hinaus hat der Fahrer das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet und ist somit nicht berechtigt einen E-Scooter zu fahren. Die Ermittlungen dauern derzeit ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell