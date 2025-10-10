POL-LB: Ehningen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße in Herrenberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

