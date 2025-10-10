PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (08.10.2025) 17:00 Uhr und Donnerstag (09.10.2025) 06:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße Bernrain-Süd in Ehningen ein. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ehningen unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

