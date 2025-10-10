POL-LB: Ehningen: Einbruch in Firmengebäude
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (08.10.2025) 17:00 Uhr und Donnerstag (09.10.2025) 06:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße Bernrain-Süd in Ehningen ein. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ehningen unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
