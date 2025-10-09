PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Böblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 21:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er der Vaihinger Straße in Böblingen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten festgestellt hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge flexten die Unbekannten den Automaten mutmaßlich auf und entwendeten sämtliche Zigarettenpackungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

