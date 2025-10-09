PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: PKW auf Discounter-Parkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Perosa-Argentina-Platz in Perouse ihr Unwesen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe eines VW' ein und gelangten so in den Innenraum des PKW. Aus dem VW entwendeten sie zwei schwarze Rucksäcke, sowie diverse Wertgegenstände mit einem geschätzten Wert von etwa 2.000 Euro. Der entstandene Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

