POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Trickdiebe versuchen Seniorin zu bestehlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Trickdiebe traten am Mittwoch (08.10.2025) gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen in Erscheinung. Nachdem einer 89 Jahre alten Frau vor dem Discounter ein Teil ihrer Einkäufe heruntergefallen war, half ihr eine unbekannte Frau beim Aufheben der Gegenstände. Danach schenkte die Unbekannte der 89-Jährigen einen Ring und eine Halskette. Während die Unbekannte die ganze Zeit auf die Seniorin einredete, hantierte gleichzeitig sie am Schal der 89-Jährigen, mutmaßlich um ihr die geschenkte Kette anzulegen. Die Seniorin bemerkte jedoch, dass die Unbekannte ihre eigene Halskette vom Hals löste und entwendete. Die Seniorin forderte ihre Kette mit Nachdruck zurück, worauf die Unbekannte ihr sie aushändigte. Anschließend lief die Unbekannte mit einem abseitsstehenden Mann in unbekannte Richtung davon. Die Unbekannte wurde beschrieben als etwa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke und einem Kopftuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

