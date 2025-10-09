Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Scooter-Lenker fahren Jugendliche um - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg derzeit gegen zwei noch unbekannte junge Männer.

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren liefen am Mittwoch (08.10.2025) gegen 8.00 Uhr den Fußweg von der Römeraue kommend in Richtung Römerhügelweg in Ludwigsburg entlang, als sich plötzlich von hinten zwei Männer auf E-Scootern näherten. Die noch unbekannten Rollerfahrer übersahen die beiden Fußgängerinnen mutmaßlich und kollidierten mit ihnen, woraufhin alle vier Beteiligten stürzten. Die beiden jungen Männer lachten daraufhin und setzten ihre Fahrt fort. Sowohl die 16- als auch die 17-Jährige erlitten leichte Verletzungen und mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Einer der beiden Rollerlenker wird als etwa 20 Jahre alt mit Akne und Kinnbart beschrieben. Er trug eine schwarze Pufferjacke sowie eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Er hatte einen Rucksack eines namenhaften Sportproduktherstellers auf. Der zweite Unbekannte soll etwa 18 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Weste, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover sowie weiße Schuhe und eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift. Beide haben eine südländische Erscheinung und fuhren je einen roten E-Scooter.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell