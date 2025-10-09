Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (08.10.2025) gegen 22:35 Uhr in Sindelfingen ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer einer Honda befuhr die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Richtung der Neckarstraße als der 55-jährige Fahrer eines Opel auf die Fahrbahn einfahren wollte, den Motorradfahrer übersah und es folglich zur Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Hanns-Martin-Schleyer-Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 00:30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

