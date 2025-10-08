PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: vermeintliche Kultstätte im Gärtringer Wald entpuppt sich als harmlos - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (05.10.2025) wurde das Polizeirevier Herrenberg verständigt, da im Gärtringer Gemeindewald ein eigenartiges Lager entdeckt worden war. Zunächst unbekannte Personen hatten dort aus Holzstämmen, Brettern und Planen einen Unterstand mit Sitzgelegenheiten sowie eine Feuerstelle errichtet. Aus noch unbekannten Gründen waren verschiedene Zeichen und Symbole angebracht sowie Masken aufgehängt worden, wie sie beispielsweise zur Verkleidung an Fasching oder Halloween benutzt werden. Noch während der Aufnahme des Sachverhalts konnten in der Nähe zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren angetroffen werden, die mutmaßlich für die Errichtung des Lagers verantwortlich sind. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Lager zum Spaß als Treffpunkt errichtet. Hinweise auf mystische oder okkulte Hintergründe liegen nicht vor. Die Stadt Gärtringen hat gegen die beiden jungen Männer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Landeswaldgesetz eingeleitet und das Lager bereits am 06.10.2025 kostenpflichtig entsorgt. Der Polizeiposten Gärtringen hat ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen, da für die Errichtung des Lagers möglicherweise ein in der Nähe befindlicher Hochsitz beschädigt wurde und Teile des Hochsitzes zur Errichtung des Lagers verwendet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

